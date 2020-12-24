سمو الأمير يتلقى رسالة تعزية من رئيس الجمهورية القيرغيزية





تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس تالانت ماميتوف رئيس الجمهورية القيرغيزية أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا لسموه حفظه الله ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه فخامة الرئيس تالانت ماميتوف رئيس الجمهورية القيرغيزية من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن لا يري فخامته مكروها بعزيز.