سمو الأمير يتلقى رسالة تعزية من رئيس مجلس إدارة مؤسسة بحر العلوم





تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة بحر العلوم الخيرية في جمهورية العراق الشقيق أعرب فيها عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا لسموه حفظه الله ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن لا يريه مكروها بعزيز.