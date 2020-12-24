سمو رئيس الوزراء: الحكومة تولي اهتماما بالغا لتحسين بيئة الاعمال بالشراكة مع القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس فريق الاصلاح الاقتصادي الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح والسادة أعضاء الفريق.وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره لرئيس وأعضاء فريق الاصلاح الاقتصادي لما بذلوه من جهد بارز في دعم القرار الحكومي فيما يخص الاصلاحات الاقتصادية والتوصيات المقترحة لتنفيذها وتحديد مواطن الخلل في الاقتصاد الوطني والمعالجات المستحقة والخطوات الواجب اتخاذها في إصلاح البنية الاقتصادية.وقال سموه ان الحكومة تولي اهتماما بالغا لتحسين بيئة الاعمال بالشراكة مع القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل ودعم الموارد المالية للدولة وصولا لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المنشودة خاصة في ظروف صحية واقتصادية حساسة يمر بها العالم أجمع.