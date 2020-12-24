مصر.. وفاة رئيس الزمالك “المؤقت” جراء كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك المصري، عصام سالم، الخميس، وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب بكري بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحى، بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور.

وتولى المستشار بكري، وهو رئيس محكمة، إدارة النادي بمجلس مكون بالكامل من السلك القضائي، يضم هشام إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية المحام العام الأول.

وبعد أيام من توليها مسؤولية إدارة النادي المصري العريق، أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري بيانا رسميا بشأن الموقف المالي الحالي للنادي.

وكشف البيان، الذي نقلته قناة الزمالك، ونشرته مواقع مصرية عدة، أن ديون “القلعة البيضاء” للجهات الحكومية تقترب من مليار ونصف المليار جنيه (نحو 100 مليون دولار)، وذلك لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى.

وتتضمن الديون مبالغ بينها “مديونيات قضايا بـ150 مليون جنيه، ومديونيات لاتحاد الكرة بقيمة 35 مليون جنيه”.

كما كشف البيان أن “السُلف التي لم تسدد عن السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه، و20 مليون عن العام الحالي”، بحسب ما نقل مواقع “فيلجول”.

وبلغ حجم المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات بسور النادي “نحو 21 مليون جنيه”.

وأصيب بكري بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحى، بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور.

وتولى المستشار بكري، وهو رئيس محكمة، إدارة النادي بمجلس مكون بالكامل من السلك القضائي، يضم هشام إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية المحام العام الأول.

وبعد أيام من توليها مسؤولية إدارة النادي المصري العريق، أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري بيانا رسميا بشأن الموقف المالي الحالي للنادي.

وكشف البيان، الذي نقلته قناة الزمالك، ونشرته مواقع مصرية عدة، أن ديون “القلعة البيضاء” للجهات الحكومية تقترب من مليار ونصف المليار جنيه (نحو 100 مليون دولار)، وذلك لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى.

وتتضمن الديون مبالغ بينها “مديونيات قضايا بـ150 مليون جنيه، ومديونيات لاتحاد الكرة بقيمة 35 مليون جنيه”.

كما كشف البيان أن “السُلف التي لم تسدد عن السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه، و20 مليون عن العام الحالي”، بحسب ما نقل مواقع “فيلجول”.

وبلغ حجم المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات بسور النادي “نحو 21 مليون جنيه”.