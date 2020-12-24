معهد «الكويت للأبحاث العلمية» ينظم غداً المعرض العلمي الثالث للطفل.. افتراضيا

ينظم معهد الكويت للأبحاث العلمية المعرض العلمي الثالث للطفل افتراضيا (عن بعد) انطلاقا من دوره في تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية والمشاركة متاحة به لطلبة المدارس من عمر 6 إلى 12 سنة.وقال (الأبحاث) في بيان صحفي اليوم الخميس إن المعرض يأتي حرصا من المعهد على تحقيق أحد أهدافه المتمثلة في تشجيع أبناء الجيل الناشئ على ممارسة البحث العلمي والتزاما بالإجراءات الاحترازية التي قررتها السلطات الصحية في البلاد لمواجهة انتشار جائحة كورونا.وأوضح أن المعرض يستمر يومين ويستفيد طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما من فعالياته وتنمية قدراتهم العلمية ولأجل إكسابهم مهارة البحث والاكتشاف باعتبار هذه المرحلة العمرية تتشكل خلالها اهتمامات الطلبة العلمية ويظهر فيها شغفهم بالمعرفة. ويتضمن المعرض عدة تجارب علمية مبسطة مثل التمدد والانكماش و لعبة هوكي الهواء وتآكل الشواطئ واستخلاص الحمض النووي من الفواكه وذلك بمشاركة المراكز البحثية التابعة للمعهد كمركز أبحاث البترول ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية.ويحرص المعهد على تنظيم هذا المعرض سنويا لما حققه المعرضان الأول والثاني من نجاح لافت ويولي اهتمامه بالجيل الناشئ من خلال التركيز على نوعية التعليم المقدم لهم وتطويرِ برامج رعاية الموهوبين منهم وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية لهم مع عدم إغفال الجانب المتعلق بالأطفال المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة.