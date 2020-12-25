“الصحة”: نجاح الافتتاح التجريبي لأولى مراحل حملة التطعيم





أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند نجاح “الافتتاح التجريبي” لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تم في وقت سابق من اليوم الخميس مؤكدا “عدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة حتى الآن على من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم”.وقال السند في تصريح صحفي إن حملة التطعيم ضد الفيروس المستجد ستدشن أعمالها رسميا يوم الأحد المقبل وفق المواعيد التي تم حجزها مسبقا عبر موقع الوزارة الإلكتروني والمبرمجة بموعد ومكان التطعيم ورمز التحقق (كيو آر كوود) بغية استيعاب أكبر عدد من المشمولين في المرحلة الأولى من الحملة لافتا إلى أن “الأولوية للكوادر الطبية”.وذكر أن عملية الافتتاح التجريبي جاءت للوقوف على أعلى معايير الجهوزية لمقر التطعيم وسبل التنسيق والتعاون بين الكوادر الطبية والجهات التنظيمية المساندة والمعاونة والتأكد من سلاسة إجراءات الاستقبال.وأطلقت الكويت في وقت سابق من حملة التطعيم ضد (كوفيد -19) في مركز الكويت للتطعيم -القاعة رقم 5 في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف وذلك بحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.وقال سموه في تصريح صحافي حينئذ إنه “بعون من الله وتوفيقه ندشن اليوم حملة التطعيم” لافتا إلى أن الحملة تبدأ بعد وصول لقاح (فايزر) يوم أمس إلى دولة الكويت وتستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من إعطاء اللقاح للجميع.وشهدت الساعات الأولى من بدء الحملة توافد عدد من كبار السن والعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة المرض إلى قاعة التطعيم التي تحولت الى خلية نحل وسط تعاون الجميع من مختلف الجهات ذات العلاقة لإنجاح الحملة والعمل على القضاء على هذه الجائحة.