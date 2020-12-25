محليات

اليابان تشيد بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

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أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي اليوم الجمعة بجهود دولة الكويت في سبيل رأب الصدع والتوصل لاتفاق لحل الازمة الخليجية.وقال موتيجي في مؤتمر صحفي “ندرك وجود تحركات ايجابية لحل الازمة الخليجية والتي كان اخرها البيان الذي اصدرته الحكومة الكويتية حول حل تلك الازمة”.وأشاد باسم الحكومة اليابانية بجهود دولة الكويت وغيرها من الدول معربا عن الأمل بأن تؤدي إلى حل هذه القضية.وفيما يتعلق بأمن الطاقة أكد الوزير الياباني أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يمثلان اهمية كبرى لبلاده والتي تعتمد على الشرق الأوسط في حوالي 90 بالمئة من وارداتها من النفط الخام مشددا في هذا الصدد على أهمية تحسن العلاقات بين دول الخليج.

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