“بيغ رامي”.. تعليق من القلب بعد “ليلة أسعدت مصر”

أكد وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، على اعتزاز مصر وتقديرها للإنجاز الكبير الذي حققه بطل كمال الأجسام رامي السبيعي، المعروف بـ”بيغ رامي والذى جعله حديث العالم أجمع خلال الأيام القليلة الماضية.

وفاز “بيغ رامي” بلقب بطولة “مستر أولمبيا” التي نظمت قبل أيام في مدينة لاس فيغاس الأميركية، وهي المسابقة الأشهر في رياضة كمال الأجسام.

ووجه صبحي التحية لرامي خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقيم تحت سفح أهرامات الجيزة، الخميس، بتنسيق وزارة الشباب والرياضة مع الشركة الراعية للاعب واتحاد كمال الاجسام.

وأشاد وزير الرياضة المصري بعزيمة البطل “بيغ رامي” وقدرته على الانتصار، بعد تعافيه من إصابة كورونا، والاستعداد الأمثل للبطولة ، ليضرب نموذجاً في الإصرار والتحدي والقدرة على الإنجاز.

ونقل حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري عن صبحي قوله: “مصر عاشت ليلة سعيدة جداً، وكل الشباب يفتخرون بالبيغ رامي، وهذا البطل الرياضي اكتمال لصورة البطل الذي يحب وطنه وإخراج صورة رياضية ممتازة عن مصر”.

من جهته أكد “بيغ رامي” على قيمة النجاح في حياة الإنسان، ووجه التحية “للجمهور المصري العظيم” الذي لقي منه حفاوة منقطعة النظير.

وتحدث رامي عن أسرار إنجازه التاريخي وكافة التفاصيل الخاصة بالإعداد له قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وإصابته قبل البطولة بفيروس كورونا وتحديه لتلك الظروف ثم الاعداد للبطولة، وحتى الانتصار.

وأقيمت بطولة “مستر أولمبيا” في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في “الوزن المفتوح”، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان، وفق ما نقل موقع جريدة “المصري اليوم” القاهرية.

ورغم إصابة “بيغ رامي” بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية، بحسب الجريدة.

وفاز “بيغ رامي” بلقب بطولة “مستر أولمبيا” التي نظمت قبل أيام في مدينة لاس فيغاس الأميركية، وهي المسابقة الأشهر في رياضة كمال الأجسام.

ووجه صبحي التحية لرامي خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقيم تحت سفح أهرامات الجيزة، الخميس، بتنسيق وزارة الشباب والرياضة مع الشركة الراعية للاعب واتحاد كمال الاجسام.

وأشاد وزير الرياضة المصري بعزيمة البطل “بيغ رامي” وقدرته على الانتصار، بعد تعافيه من إصابة كورونا، والاستعداد الأمثل للبطولة ، ليضرب نموذجاً في الإصرار والتحدي والقدرة على الإنجاز.

ونقل حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري عن صبحي قوله: “مصر عاشت ليلة سعيدة جداً، وكل الشباب يفتخرون بالبيغ رامي، وهذا البطل الرياضي اكتمال لصورة البطل الذي يحب وطنه وإخراج صورة رياضية ممتازة عن مصر”.

من جهته أكد “بيغ رامي” على قيمة النجاح في حياة الإنسان، ووجه التحية “للجمهور المصري العظيم” الذي لقي منه حفاوة منقطعة النظير.

وتحدث رامي عن أسرار إنجازه التاريخي وكافة التفاصيل الخاصة بالإعداد له قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وإصابته قبل البطولة بفيروس كورونا وتحديه لتلك الظروف ثم الاعداد للبطولة، وحتى الانتصار.

وأقيمت بطولة “مستر أولمبيا” في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في “الوزن المفتوح”، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان، وفق ما نقل موقع جريدة “المصري اليوم” القاهرية.

ورغم إصابة “بيغ رامي” بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية، بحسب الجريدة.