محافظ العاصمة تفقّد محلات وورش الذهب في «المباركية»

شدد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، على «ضرورة تطبيق جميع اشتراطات الأمن والسلامة في محلات الذهب وورش تصليح الحلي الذهبية والفضة في منطقة أسواق المباركية على وجه السرعة، بالإضافة إلى معالجة مخالفات البناء في العقارات القديمة والمتهالكة التي تضم هذه الورش لما يشوبها من مخالفات واضحة».جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، على هامش جولته الميدانية على محلات وورش سوق الذهب المركزي في منطقة أسواق المباركية، وذلك بحضور كل من مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد عبدالله الرجيب، ومدير وقاية المحافظة في قوة الإطفاء العام العميد م.رائد العتيقي، إلى جانب نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي الجهراء والعاصمة م.فيصل صادق، بالإضافة إلى نائب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات عبيد المطيري، وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.وأوضح الخالد أن «ما لمسه خلال الجولة من ممارسات تتنافى مع اشتراطات الأمن والسلامة ومن بينها سوء استخدام سلندرات الغاز في الورش وعدم مناسبة مساحاتها لعدد العمالة الموجودة، بالإضافة إلى تهالك العقارات التي تتواجد فيها، أمر لا يتناسب مع قواعد الأمان ويشوه المظهر العام والطابع التراثي للمنطقة»، لافتا إلى أن «هذه المخالفات تهدد رواد السوق والعمالة الموجودة فيه».وطالب «جميع ملاك هذه العقارات وممثلي الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات وغيرهم من الجهات المعنية بمعالجة هذه المشكلات خلال مهلة شهر تبدأ من الآن».وختم الخالد، تصريحه، مشيدا «بجهود جميع الجهات المتعاونة مع المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المناطق ومن بينها قوة الإطفاء العام، بالإضافة إلى وزارتي الدولة لشؤون البلدية، والداخلية».