وزير الداخلية: لا استثناءات في قبول الطلبة الضباط والقرعة تحسم النتائج

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، أن أكاديمية سعــد العبــد الله للعلــوم الأمنية مصنع الرجـال وصرح لبناء كوادر أمنية متحصنة بالعلم والتدريب لمواجهة كافة التحديات والتغيرات الطارئة على كافة الأصعدة، لافتاُ إلى أن الأكاديمية مؤسسة علمية أمنية شامخة حملت على مر السنين تجهيز وإعداد رجال شرطة مؤهلين لتحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة ولديهم القدرة على التعامل الراقي مع الجمهور.وشدد معاليه على أنه لا استثناءات في اختيار الطلبة المقبولين بالأكاديمية وتطبيق القرعة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والحيادية والعدالة، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية لا تألو جهداً في توفير الرعاية الكاملة لأبنائها الطلبة الدارسين إيماناً منها بأن تطوير الجهاز الأمني ينطلق من تنمية العنصر البشري وإكسابه الخبرات والمهارات وخضوعه للتدريب المستمر لمواجهة كافة المستجدات.جاء ذلك خلال أولى جولات معاليه التفقدية لقطاعات وزارة الداخلية، والتي استهلها بأكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية، رافقه خلالها عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ذوي الاختصاص، وكان في استقبال معاليه مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي، وعدد من القيادات الأمنية بالأكاديمية.وفي بداية الجولة نقل معاليه تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا للبلاد لمنتسبي قطاع التعليم والتدريب وكافة قيادات ومنتسبي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ثم استمع معاليه إلى شرح مفصل من مدير عام أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية اللواء ناصر ناصر بروسلي، وشاهد عرضاً مرئياً لإدارات وأقسام الأكاديمية، واطلع على المناهج الدراسية ووسائل التعليم والتدريب.ثم قام معاليه بزيارة مبنى عبد اللطيف الثويني واطلع على كافة الخدمات وقاعات الدراسة والمهاجع والميدان الرئيسي وميدان الرماية والمطعم ومكتبة الأكاديمية وإدارة الخيالة وساحة وملاعب التدريب، مؤكداً أن زيارته الأولى للأكاديمية لما تمثله من أهمية كبيرة فهي قلب الوزارة الذي مر في أروقتها كل منتسبي المؤسسة الأمنية من ضباط وضباط صف وأفراد وشرطة فكل مخرجات الوزارة من هذا الصرح الكبير.وطالب معاليه بسرعة العمل والتدريب ومواصلة الجهد والعمل لإعداد رجل أمن عصري متسلحاً بالعلم والتدريب، واكتساب الخبرات بالوسائل والتقنيات العلمية لصالح العمل الأمني.وأشار معاليه إلى أن المنهج الجديد يتطلب النزول إلى الميدان للاطلاع عن كثب على الأداء الأمني للوصول إلى تحقيق منظومة أمنية متكاملة تحقق الأمن والأمان والاستقرار في البلاد وتساهم في دفع عجلة التنمية في وطننا الحبيب الكويت.ووجه معاليه بتشكيل لجنة من القطاعات ذات الاختصاص لتحديد مكامن السلبيات الموجودة بالأكاديمية وتشكيل لجنة من القطاعات المختصة لوضع حلول عاجلة للسلبيات، كما وجه معاليه بتكثيف الحصص الميدانية لطلبة الأكاديمية لصقل مهاراتهم في التعامل مع الجمهور والاهتمام بالتعليم الإلكتروني وإدخاله في المجال الدراسي وصقل المدربين والمعلمين بأحدث التقنيات التكنولوجية والاهتمام بالتخصصات والالتزام بالانضباط والربط العسكري داخل الأكاديمية حتى يتم تخريج رجل شرطة قدوة في الالتزام بالقانون ،كما وجه بتزويد الأكاديمية بكوادر طبية متخصصة والاهتمام بالجانب الغذائي والصحي للطلبة الدارسين.وفي ختام الزيارة أعرب معاليه عن شكره وتقديره لقيادات ومنتسبي الأكاديمية وللقائمين على قطاع التعليم والتدريب وجهودهم المبذولة في عملية التطوير، وثقته الكاملة بالجهود المخلصة لقيادات الأكاديمية.