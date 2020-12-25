وزير الدفاع يلتقى عددا من المسؤولين للتهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه





التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اليوم الخميس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح الذي هنأه بمناسبة نيل ثقة القيادة السياسية بتعيينه في منصبه الجديد متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان إن الشيخ حمد جابر العلي عبر خلال اللقاء عن بالغ شكره وامتنانه على ما أبداه الشيخ أحمد المنصور من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة سائلا المولى عز وجل أن يوفقه في خدمة الوطن الحبيب والإسهام في تحقيق رفعته وازدهاره من مختلف المواقع والمسؤوليات التي تسند إليه.حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صباح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح.والتقى وزير الدفاع محافظ الفروانية الشيخ مشعل جابر العبدالله الصباح الذي هنأه أيضا بمناسبة نيل ثقة القيادة السياسية متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهامه كما التقى في وقت لاحق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الذي هنأ بهذه المناسبة.وعبر الشيخ حمد الجابر خلال اللقاءين عن بالغ شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة والدعوات الصادقة سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الكويت والعمل لكل ما فيه تحقيق رفعتها وازدهارها في ضوء القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.