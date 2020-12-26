«أمانة الأوقاف»: 50 ألف دينار لدعم الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة من مصرف الصدقات بالأمانة

أعلن نائب الأمين العام للمصارف الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف أسامة منصور الصايغ أن مصرف الصدقات التابع للأمانة العامة للأوقاف مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة وضعاف الدخل والأرامل والمطلقات والأبناء دون سن الثامنة عشر والمهتدين الجدد وذلك في المجال التعليمي .وكشف الصايغ في تصريح صحفي بعد قيامه ممثلا عن الأمانة العامة للأوقاف في توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة طلال عبد الكريم العرب وذلك مع مصرف الصدقات بهدف مساعدة الطلبة المحتاجين للدعم وتقدر الاتفاقية بمبلغ 50,000 د.ك وفق خطة تشغيلية تم الاتفاق عليها مسبقا . .وشدد الصايغ حرص الأمانة العامة للأوقاف الدائم على التعاون مع الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة لما تتميز به من أهداف نبيلة في تقديم المساعدة للطلبة المحتاجين اللذين شكلت ظروفهم المادية عائقاً أمام اكمال مسيرتهم التعليمية.وبدوره، أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة طلال العرب أن توقيع الاتفاقية تمثل خطوة من خطوات النجاح التي تمر بها الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة لما حازت الجمعية على ثقة الأمانة العامة للأوقاف وذلك في ضوء ما اتضح للأمانة العامة ما تقوم به الجمعية الكويتية من دور فعال وعطاء مستمر لخدمة طالب العلم في الكويت والدول العربية. وثمن العرب التعاون المبارك مع الأمانة العامة للأوقاف وشكرها على وقفتها مع مشاريع الجمعية متمنياً استمرار هذا التعاون بينهما مستقبلاً داعياً المولى عز وجل أن يوفق القائمين على الأمانة العامة للأوقاف والواقفين خير الأجر وخير الثواب.وأختتم العرب تصريحه بتوجيه الدعوة إلى المحسنين من الشعب الكويتي وأهل الخير في دولة الكويت للتواصل والمساهمة في مشاريع الجمعية التي تدار وتنفق على طالبي العلم داخل الكويت وخارجها وذلك من خلال موقع الجمعية. [email protected]/