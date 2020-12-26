محليات

“الداخلية”: انتشال جثة الأب وجاري البحث عن جثة الابن بعد غرق طرادهما مقابل أبراج الكويت

منذ 49 دقيقة
3 أقل من دقيقة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الأجهزة الأمنية المعنية بالتعاون مع مركز الانقاذ البحري التابع لقوة الاطفاء العام تلقت بلاغا من العمليات بغرق طراد مقابل أبراج الكويت وعليه مواطن مع ابنه .واوضحت أن أجهزة الوزارة ذات الاختصاص ممثلة بالادارة العامة لخفر السواحل والأمن العام والأدلة الجنائية انتقلت الى الموقع ، فتم انتشال جثة الأب لافتة الى أنه ما زال البحث جاريا عن جثة الابن .واكدت أنه جاري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

الوسوم

مقالات ذات صلة

صاحب السمو يهنئ رئيس النيجر بالعيد الوطني

منذ أسبوع واحد

مدير «الجهراء» الصحية يفتتح مركز النسيم الصحي.. بعد إعادة تأهيله

منذ 4 أسابيع

السفير الباكستاني يشيد بجهود جمعية الهلال الأحمر

نوفمبر 2, 2020

«الصحة»: المسوحات الجماعية لكشف «كورونا» مستمرة.. وأجرينا 4 آلاف مسحة بقطاع البنوك

نوفمبر 26, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى