“الداخلية”: انتشال جثة الأب وجاري البحث عن جثة الابن بعد غرق طرادهما مقابل أبراج الكويت

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الأجهزة الأمنية المعنية بالتعاون مع مركز الانقاذ البحري التابع لقوة الاطفاء العام تلقت بلاغا من العمليات بغرق طراد مقابل أبراج الكويت وعليه مواطن مع ابنه .واوضحت أن أجهزة الوزارة ذات الاختصاص ممثلة بالادارة العامة لخفر السواحل والأمن العام والأدلة الجنائية انتقلت الى الموقع ، فتم انتشال جثة الأب لافتة الى أنه ما زال البحث جاريا عن جثة الابن .واكدت أنه جاري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .