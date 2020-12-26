«الداخلية»: ضبط شخصين من الأحداث وشخص آخر بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية المختلفة الحثيثة للتصدي للجريمة وتعقب المجرمين ومواجهتهم بكل حزم تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة من ضبط شخصين من الأحداث أعمارهما 15 سنة و 16 سنة وشخص اخر بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.وتوضح الإدارة في تفاصيل الواقعة انه بناء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة وبعد البحث والتحري عن الخارجين عن القانون تم ضبط أحد المتهمين والذي اقر انه تم التعارف على شخص من خلال احد برامج التواصل الاجتماعي وحصل بينهم مناقشات وحوارات تبين انهما يحملون نفس الفكر المتطرف.وأشارت الإدارة أنه بعد عمل المزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخصين آخرين احدهما حدث يحملان نفس الفكر المتطرف وبعد اخذ الإذن القانوني اللازم تم تفتيش منزلهما وتم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير.وبينت الإدارة أنه بمواجهتما بما نسب اليهما اقرا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر ، حيث تم إحالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم . وتدعو وزارة الداخلية اولياء الامور الى ضرورة الالتفات الى الابناء والتقرب اليهم وسماع همومهم ومناقشتهم ونصحهم ومتابعتهم عند استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والافكار المتطرفة والمواقع التي تدعو الى نشر كل ما يخالف القانون بين فئات الشباب.