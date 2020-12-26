د. عادل رضا: بطاقات خاصة للمرضى الذين يتعالجون بالستيرويد في «الصباح».. قريبا

أعلن رئيس وحدة الغدد الصماء في مستشفى الصباح د. عادل رضا عن إصدار بطاقات خاصة للمرضى الذين يتعالجون بالستيرويد بصورة منظمة قريبا.وقال رضا في تصريح صحافي إن هذه البطاقات خاصة في حالات الطوارئ المرضية وتحتوى على تعليمات طبية خاصة للتعامل مع هؤلاء المرضى، لافتا إلى أن هذه البطاقات ستحتوى أيضا على “باركود” إلكتروني به البروتوكولات العالمية المعتمدة. وأضاف أن هذا الإصدار سيكون خاص للمراجعين في منطقة الصباح الصحية.وأكد أن هذه البطاقات تساعد في التنبيه تجاه المرضى المعتمدين على الستيرويد بسبب قصور الغدة الكظرية وعلى التأكد من أن حالتهم الطبية معروفة للمسعفين وغيرهم من المهنيين الطبيين، مما يسمح لهم بتقييم الحالة وتشخيصها بسرعة، وبالتالي يزودهم بأفضل علاج بشكل دقيق وسريع ومناسب.وشدد د. عادل رضا على أهمية هذه البطاقات في تنبيه وتثقيف مقدمي الرعاية والمعلمين والأصدقاء وأولياء الأمور في حالة المريض وما يجب القيام به في حالات الطوارئ حيث يلزم اتخاذ إجراء فوري.