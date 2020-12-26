“ضمان” تفتتح مركزاً جديداً للرعاية الصحية الأولية في منطقة الضجيج





افتتحت شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية (ضمان) اليوم السبت مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في منطقة الضجيج حيث يقدم خدماته لسكان محافظة الفروانية ويعتبر المركز الثالث الذي يتم افتتاحه ضمن شبكة مراكزها التي تغطي محافظات الكويت الست.وقالت الشركة في بيان صحفي إن هذا الافتتاح يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى خدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للمساهمة في تسهيل وصول المستفيدين لخدمات الرعاية الصحية.وأوضحت أنها تقوم حاليا بتشغيل مركزين للرعاية الصحية الأولية في منطقتي حولي والفروانية وتخطط لافتتاح مركزين آخرين في محافظتي الأحمدي والجهراء لتتم بذلك تغطية جميع محافظات البلاد للمرحلة الأولى التي تشمل خمس مراكز صحية رئيسية.وذكرت أنه من المقرر أن يبدأ المركز الصحي الجديد في منطقة (الضجيج) باستقبال المراجعين من المواطنين والمقيمين بداية من شهر يناير 2021.وبينت أن المركز الجديد يمتد على مساحة 2770 مترا مربعا ويضم 16 عيادة طب أسرة وست عيادات أسنان وغرفة أشعة أسنان بانورامية وخمس عيادات أطفال وخمس غرف معالجة وثلاث غرف ملاحظة ومختبرا وصيدلية.ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة (ضمان) مطلق الصانع قوله إن افتتاح ثالث مراكز شركة ضمان للرعاية الصحية الأولية في البلاد يأتي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة للسكان.وأضاف الصانع أن هذه المراكز عنصر أساسي من خطة الشركة لتأسيس منظومة صحية متكاملة تشمل ثلاث مستشفيات و15 مركزا للرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية للمقيمين في جميع محافظات البلاد بما يسهم في تحقيق استراتيجية دولة الكويت الوطنية للرعاية الصحية.وأشار إلى أن (ضمان) تعتبر أول شركة للرعاية الصحية يتم تأسيسها وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) على مستوى الشرق الأوسط وهي جزء رئيسي من خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت (كويت جديدة 2035).من جانبه قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في (ضمان) الدكتور محمد القناعي وفق البيان إن استراتيجية الشركة التركيز والاستثمار في الرعاية الأولية لما لها من أهمية في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية والتحكم في النظام الصحي عموما.وأكد القناعي حرص (ضمان) على الاستعانة بكوادر فنية وإدارية وطبية ذات خبرة وكفاءة عالية لضمان تقديم الخدمات بمستوى عال.ولفت إلى سعي (ضمان) لحصول جميع مراكزها على الاعترافات العالمية للجودة مشيرا إلى أنها تخضع كوادرها الطبية والفنية لبرامج تدريبية مستمرة.