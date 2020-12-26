رياضة

كورونا يعمق جراح أرسنال.. ويرسل “قلب الدفاع” إلى العزل

منذ ساعة واحدة
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، أن قلب دفاع الفريق غابرييل سانتوس، عزل نفسه لأنه خالط بشكل وثيق شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة للفريق.

كما أوضح النادي اللندني في تغريدة، أن لاعبي تشيلسي السابقين ديفيد لويز وويليان يشعران بتوعك، لكن كلاهما أظهر مؤخرا نتائج سلبية للكشف عن فيروس كورنا.

وأضاف أرسنال: “سنواصل مراقبة ودعم وتقييم أوضاعهم”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ويغيب اللاعبون الثلاثة عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي، السبت.

كما أوضح النادي اللندني في تغريدة، أن لاعبي تشيلسي السابقين ديفيد لويز وويليان يشعران بتوعك، لكن كلاهما أظهر مؤخرا نتائج سلبية للكشف عن فيروس كورنا.

وأضاف أرسنال: “سنواصل مراقبة ودعم وتقييم أوضاعهم”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ويغيب اللاعبون الثلاثة عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي، السبت.

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