مصر: تعليق كافة بطولات الصالات.. و”الكبسولة المغلقة” استثناء

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، السبت، تعليق كافة البطولات التي تقام في صالات مغلقة، حتى إشعار آخر، وذلك لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن القرار “سيسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام نظام “الكبسولة المغلقة” التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة، وعمل المسحات اللازمة لهم جميعا بشكل دوري، للحد من فرص انتشار فيروس كورونا”.

ويلتزم الاتحاد وفق البيان بتسليم المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وفنيين وإداريين وحكام، على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة.

ويشمل نظام الكبسولة المغلقة بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي ستقام في مصر خلال يناير المقبل، فيما لا ينطبق على بطولات الدوري المحلية لبطولات كرة اليد، والسلة، والطائرة.

والجمعة، تجاوزت حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية في مصر حاجز الألف، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن بقيت لأشهر في خانة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1133 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 1021، الخميس، و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 130126 حالة.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن القرار “سيسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام نظام “الكبسولة المغلقة” التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة، وعمل المسحات اللازمة لهم جميعا بشكل دوري، للحد من فرص انتشار فيروس كورونا”.

ويلتزم الاتحاد وفق البيان بتسليم المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وفنيين وإداريين وحكام، على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة.

ويشمل نظام الكبسولة المغلقة بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي ستقام في مصر خلال يناير المقبل، فيما لا ينطبق على بطولات الدوري المحلية لبطولات كرة اليد، والسلة، والطائرة.

والجمعة، تجاوزت حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية في مصر حاجز الألف، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن بقيت لأشهر في خانة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1133 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 1021، الخميس، و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 130126 حالة.