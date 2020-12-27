إبراهيموفيتش يعترف: أنا أناني.. لكن هؤلاء أقدمهم على نفسي
كعادته، اختار المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الخروج بتصريح مثير بشأن الاحتفالات التي ترافق موسم عيد الميلاد.
ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن إبراهيموفيتش قوله: “هدايا عيد الميلاد؟ بالنسبة لي لا أطلب أي شيء أبدا”.
وتابع: “أنا سانتا كلوز -بابا نويل-، أنا من أقدم الهدايا لجميع أطفالي البالغ عددهم 27: اثنان في السويد والـ25 الآخرون في ميلانو”.
وأضاف: “هذا العام تلقينا الكثير من الثناء والإشادة على ما قمنا به وما نقوم به، فقد تعرضنا للهزيمة مرات قليلة جدا”.
وأبرز: “لا أعرف ما إذا كان ذلك بفضلي، لكنني فعلت شيئا بهذا الخصوص.. حين جئت إلى إيطاليا كان ميلان يحتل المركز 12، الآن نتصدر الدوري الإيطالي”.
كما تحدث زلاتان عن شخصيته قائلا:”نعم أنا أناني.. أحب أن أضع نفسي دائما في المقدمة.. لذلك أنا هنا.. هناك إبرا واحد فقط في العالم. هو أنا!”
“لكن الآن ، في حياتي، خارج الملعب ، يأتي أولادي أولا ، ماكسيميليان وفنسنت هما الأولان بالطبع ، ورصيدي المصرفي، هذه ليست مزحة!”.
ويعرف إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، بخرجاته الطريفة والمثيرة للجدل، سواء داخل أو خارج الملاعب.
ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن إبراهيموفيتش قوله: “هدايا عيد الميلاد؟ بالنسبة لي لا أطلب أي شيء أبدا”.
وتابع: “أنا سانتا كلوز -بابا نويل-، أنا من أقدم الهدايا لجميع أطفالي البالغ عددهم 27: اثنان في السويد والـ25 الآخرون في ميلانو”.
وأضاف: “هذا العام تلقينا الكثير من الثناء والإشادة على ما قمنا به وما نقوم به، فقد تعرضنا للهزيمة مرات قليلة جدا”.
وأبرز: “لا أعرف ما إذا كان ذلك بفضلي، لكنني فعلت شيئا بهذا الخصوص.. حين جئت إلى إيطاليا كان ميلان يحتل المركز 12، الآن نتصدر الدوري الإيطالي”.
كما تحدث زلاتان عن شخصيته قائلا:”نعم أنا أناني.. أحب أن أضع نفسي دائما في المقدمة.. لذلك أنا هنا.. هناك إبرا واحد فقط في العالم. هو أنا!”
“لكن الآن ، في حياتي، خارج الملعب ، يأتي أولادي أولا ، ماكسيميليان وفنسنت هما الأولان بالطبع ، ورصيدي المصرفي، هذه ليست مزحة!”.
ويعرف إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، بخرجاته الطريفة والمثيرة للجدل، سواء داخل أو خارج الملاعب.