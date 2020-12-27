الخنفور يقترح إعادة فتح تقاطع شارع الأردن مع طريق الغزالي

27 ديسمبر 2020 | | قال النائب سعد الخنفور إنه تقدم باقتراح برغبة بإعادة فتح تقاطع شارع الأردن مع طريق الغزالي بالقرب من منطقتي الرحاب والرابية، واستحداث مدخل ومخرج لشارع الأردن بالتقاطع مع شارع محمد بن القاسم.

وأكد الخنفور في اقتراحه أن منطقتي الرحاب والرابية والمناطق المجاورة لها تعاني من ازدحام وكثافة مرورية عالية نظرا لمجاورة هذه المناطق أغلب قطع الفروانية المكتظة بالوافدين.

وأضاف انه على الرغم من ذلك الازدحام الملحوظ فإن شارع الأردن وهو أحد أهم الشوارع الممتد بطول هذه المناطق يفتقد مخرجا ومدخلا على طريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم، الأمر الذي زاد الازدحام تعقيدا وفاقم المشاكل المرورية بهذه المناطق.

وأكد الخنفور أهمية المقترح ومتابعته داخل اللجنة المختصة للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن تخفيفا لمعاناة سكان مناطق الرابية والرحاب والعمرية.(أ.غ)