القطان: الإصلاح يبدأ من الحكومة.. ولن أتوانى في تفعيل الأدوات الرقابية تجاه أي تقصير

27 ديسمبر 2020 | | قال النائب د. على القطان إن عملية الاصلاح يجب أن تبدأ من الحكومة مشيرا إلى أنه سيمد يد التعاون مع الوزراء، ولن يتوانى في تفعيل الأدوات الرقابية تجاه من يقصر من الوزراء.

وأضاف القطان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة اليوم ” أجدد القسم مرة اخرى بأنه إذا لم يقم أي من الوزراء بمسؤوليته فالمنصة موجودة، ولن أتردد أو أجامل باستخدام أدواتي الدستورية” .

وقال القطان “أنا محسوب على الشعب الكويتي وكل مواطن بهذا البلد ولا على علاقة لي بالخلافات الشخصية الموجودة في المجلس، وأدرك عظم المسؤولية التي تقع على النواب في تمثيلهم الشعب”، مشيرا إلى أن الحصول على ثقة الناخبين تكليف يجب القيام به خير قيام.

وأوضح أنه يشارك في ثلاث لجان برلمانية هي لجنة المرافق وهي لجنة دائمة ولجنتا الزراعة والإسكان وهما لجنتان مؤقتتان، معربا عن تفاؤله بعد عقد اجتماعين في اللجنة الاسكانية بقدرة اللجنة على تقديم شيء في هذا الملف.

من جهة أخرى أعلن القطان عن توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية خليفة حمادة بخصوص موعد صرف المكافآت المالية للصفوف الأمامية خلال أزمة جائحة كورونا الذين اجتهدوا أثناءها .(إع)(أ.غ)