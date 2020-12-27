محليات

“الكهرباء”: أعمال صيانة لبعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست.. غداً

منذ ساعتين
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أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن القيام بأعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست يوم غد الإثنين من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً ، ما سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق .وأوضحت أن المناطق المشمولة بأعمال الصيانة هي أشبيلية (قطعة 1) ، والرابية (قطعة 1) ، والقيروان (قطعة 3) ، والخالدية (قطعة 1) ، وحولي (قطعة 8) ، والسالمية (قطعة 12) ، وفهد الأحمد (قطعة 1) ، والفحيحيل (قطعة 10) وأبو حليفة قطعة (62)1 ، والشريط الساحلي (9) وصباح السالم (4) والقصور (قطعة 1) ، وسعدالعبدالله (قطعة 8) والواحة (قطعة 4) .

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