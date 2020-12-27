“الكهرباء”: أعمال صيانة لبعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست.. غداً

أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن القيام بأعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست يوم غد الإثنين من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً ، ما سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق .وأوضحت أن المناطق المشمولة بأعمال الصيانة هي أشبيلية (قطعة 1) ، والرابية (قطعة 1) ، والقيروان (قطعة 3) ، والخالدية (قطعة 1) ، وحولي (قطعة 8) ، والسالمية (قطعة 12) ، وفهد الأحمد (قطعة 1) ، والفحيحيل (قطعة 10) وأبو حليفة قطعة (62)1 ، والشريط الساحلي (9) وصباح السالم (4) والقصور (قطعة 1) ، وسعدالعبدالله (قطعة 8) والواحة (قطعة 4) .