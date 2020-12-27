محليات

انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»

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انطلقت صباح اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض قاعة رقم 5، بعد نجاح الافتتاح التجريبي الخميس الماضي.وتوافد المئات من المواطنين ورجال الصفوف الأمامية من منتسبي وزارة الصحة لتلقي اللقاح في اليوم الأول لبدء حملة وزارة الصحة أعمالها الفعلية لتطعيم الفئات ذات الأولوية من العاملين بالقطاع الصحي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين من الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا المستجد مباشرة ومع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.ووصل وزير الصحة الدكتور باسل الصباح إلى مركز التطعيم لمتابعة إجراءات حملة التطعيم ضد كورونا.

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