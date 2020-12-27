بين ميلنر وصلاح.. كلوب يكشف مسدد ركلات الجزاء في ليفربول

في ظل أجواء مشحونة وتكهنات برحيل النجم المصري، محمد صلاح، عن صفوف ليفربول الإنجليزي، أطلق المدرب الألماني، يورغن كلوب، تصريحات جديدة كشف فيها موقف المسدد الرئيسي لركلات الجزاء في الفريق.

ورغم نجاح صلاح في تسجيل 7 ركلات جزاء من أصل 7 هذا الموسم، إلا أن كلوب حسم المسدد رقم 1 لركلات الجزاء في ليفربول.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة “ليفربول إيكو”: “جيمس ميلنر هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، وعندما لا يلعب ميلنر، يكون صلاح”.

وأضاف المدرب الألماني “عندما يكون ميلنر في الملعب هو من يقرر”.

وتابع: “هكذا تسير الأمور دائما، مسدد ركلات الجزاء عليه أن يكون واثق من نفسه بنسبة 1000 بالمئة أو يسددها من سجل ثنائية خلال المباراة”.

وأتم “صلاح وميلنر سددا معظم ركلات الجزاء بنجاح وهذا جيد بالنسبة لي، لكن ترتيبنا لمسددي ركلات الجزاء يبقى كما هو”.

وأردف: “في معظم الأحيان، عندما يسدد صلاح ركلة الجزاء، يكون ميلنر خارج الملعب، ولكنني أتذكر مرة على الأقل، قرر فيها ميلنر منح الركلة لصلاح، بالرغم من تواجدهما معا في المباراة”.

وأصبح صلاح المسدد الأول لليفربول خلال العام الجاري، وتعود آخر مرة سدد فيها ميلنر ركلة جزاء لليفربول، قبل عام بالضبط، يوم 26 ديسمبر 2019، أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمي 2017-2018 و2018-2019، واقتنصها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ورغم نجاح صلاح في تسجيل 7 ركلات جزاء من أصل 7 هذا الموسم، إلا أن كلوب حسم المسدد رقم 1 لركلات الجزاء في ليفربول.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة “ليفربول إيكو”: “جيمس ميلنر هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، وعندما لا يلعب ميلنر، يكون صلاح”.

وأضاف المدرب الألماني “عندما يكون ميلنر في الملعب هو من يقرر”.

وتابع: “هكذا تسير الأمور دائما، مسدد ركلات الجزاء عليه أن يكون واثق من نفسه بنسبة 1000 بالمئة أو يسددها من سجل ثنائية خلال المباراة”.

وأتم “صلاح وميلنر سددا معظم ركلات الجزاء بنجاح وهذا جيد بالنسبة لي، لكن ترتيبنا لمسددي ركلات الجزاء يبقى كما هو”.

وأردف: “في معظم الأحيان، عندما يسدد صلاح ركلة الجزاء، يكون ميلنر خارج الملعب، ولكنني أتذكر مرة على الأقل، قرر فيها ميلنر منح الركلة لصلاح، بالرغم من تواجدهما معا في المباراة”.

وأصبح صلاح المسدد الأول لليفربول خلال العام الجاري، وتعود آخر مرة سدد فيها ميلنر ركلة جزاء لليفربول، قبل عام بالضبط، يوم 26 ديسمبر 2019، أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمي 2017-2018 و2018-2019، واقتنصها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.