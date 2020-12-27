ذهبا في نزهة رومانسية.. وحصلا على الأغلى من الذهب

لن ينسى زوجان في تايلاند النزهة الرومانسية التي قاما بها على الشاطئ، مؤخرا، فقد غيّرت حياتهما إلى الأبد.

وذكرت وسائل إعلام تايلاندية بان الزوجين وجدا مادة ثمينة يبلغ ثمنها نحو 792 ألف دولار أميركي.

وسافر غيرا جوينغبون (31 عاما) وزوجته مونروي (26 عاما) إلى منطقة فوكيت الساحلية لرؤية صديق والتنزه، وأثناء ذللك لاحظ الزوجان كتلة صفراء غريبة على الشاطئ.

وكان الزوج من الأشخاص المولعين بمشاهدة الأفلام الوثائقية العلمية، ومن أحدها تعرف على المادة النفيسة التي عثر عليها.

والمادة المعثور عليها شبيهة بالعنبر، وهي عبارة عن إفراز نادر من الحيتان، ويمكن استخدامها في العطور.

وكانت المادة صلبة وشمعية الشكل، وتزن نحو 15 كيلوغراما، وأبلغ غيرا زوجته بما شاهده ونقل الاثنان المادة إلى غرفتهما في الفندق.

وبعدما أشعل ولاعة في جزء كتلة المادة الصلبة وسرعا ما ذاب ذلك الجزء، مما يشير إلى أنها من العنبر.

وكان الزوجان يريدان بيع ما عثرا عليه، لكنهم تراجعا في وقت لاحق وقرر الاحتفاظ بالمادة لنفسهما.

وبعدما ظهرت في الأخبار أن صيادا في المنطقة عثر على كمية من المادة نفسها، قرر الزوجان أن يبحث عن مشتر.

وأبلغ الزوجان مجموعة الصحفيين بما عثرا عليه وقالا إنهما مستعدان لبيع العنبر.

وقال الزوج إنه تلقى اتصالات هاتفيا من شخص يسأل ما إذا كان بوسعه شراء المادة، لكن الزوج رفض، ربما طمعا في سعر أعلى.

ويبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من العنبر نحو 40- 60 ألف دولار لكل كيلوغرام، بناء على النوعية.

وذكرت وسائل إعلام تايلاندية بان الزوجين وجدا مادة ثمينة يبلغ ثمنها نحو 792 ألف دولار أميركي.

وسافر غيرا جوينغبون (31 عاما) وزوجته مونروي (26 عاما) إلى منطقة فوكيت الساحلية لرؤية صديق والتنزه، وأثناء ذللك لاحظ الزوجان كتلة صفراء غريبة على الشاطئ.

وكان الزوج من الأشخاص المولعين بمشاهدة الأفلام الوثائقية العلمية، ومن أحدها تعرف على المادة النفيسة التي عثر عليها.

والمادة المعثور عليها شبيهة بالعنبر، وهي عبارة عن إفراز نادر من الحيتان، ويمكن استخدامها في العطور.

وكانت المادة صلبة وشمعية الشكل، وتزن نحو 15 كيلوغراما، وأبلغ غيرا زوجته بما شاهده ونقل الاثنان المادة إلى غرفتهما في الفندق.

وبعدما أشعل ولاعة في جزء كتلة المادة الصلبة وسرعا ما ذاب ذلك الجزء، مما يشير إلى أنها من العنبر.

وكان الزوجان يريدان بيع ما عثرا عليه، لكنهم تراجعا في وقت لاحق وقرر الاحتفاظ بالمادة لنفسهما.

وبعدما ظهرت في الأخبار أن صيادا في المنطقة عثر على كمية من المادة نفسها، قرر الزوجان أن يبحث عن مشتر.

وأبلغ الزوجان مجموعة الصحفيين بما عثرا عليه وقالا إنهما مستعدان لبيع العنبر.

وقال الزوج إنه تلقى اتصالات هاتفيا من شخص يسأل ما إذا كان بوسعه شراء المادة، لكن الزوج رفض، ربما طمعا في سعر أعلى.

ويبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من العنبر نحو 40- 60 ألف دولار لكل كيلوغرام، بناء على النوعية.