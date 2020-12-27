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سمو الأمير يتلقى برقية من الرئيس التونسي بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية ضمنها بالغ شكره على ما عبر عنه فخامته من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن لا يريه مكروها بعزيز.

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