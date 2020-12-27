سمو الأمير يتلقى رسالتي تعزية من رئيس جبهة الانقاذ الوطني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق





تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالتي تعزية من معالي أسامة عبدالعزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في جمهورية العراق الشقيق ومن معالي مسعود بارازاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في جمهورية العراق الشقيق أعربا فيهما عن خالص تعازيهما لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالتي شكر ضمنهما خالص شكره على ما عبرا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن لا يريهما مكروها بعزيز.