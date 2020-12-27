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سمو الأمير يعزي الرئيس المصري بضحايا حريق وحدة لرعاية مرضى «كورونا»

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث حريق اندلع بوحدة لرعاية مرضى (كوفيد-19) في القاهرة واودى بحياة عدد من الضحايا واصابة اخرين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يلهم فخامته وأسر الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث حريق اندلع بوحدة لرعاية مرضى (كوفيد-19) في القاهرة راجيا سموه للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين سرعة الشفاء.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

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