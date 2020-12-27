صالح المطيري: وجهت أسئلة إلى عدد من الوزراء حول القضايا المثارة على الساحة

27 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب د. صالح المطيري عن تقديمه مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى عدد من الوزراء حول القضايا المثارة على الساحة.

وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه بناء على ردود الوزراء سيتم تحليل المعلومات واتخاذ بعض الخطوات الرقابية والتشريعية والمحاسبية.

وأوضح المطيري أنه وجه مجموعة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج تتعلق بإجراءات كانت متبعة خلال أزمة “كورونا” للكثير من الشركات وجزء منها مخالف، وما إذا كانت هناك إحالات تمت إلى النيابة العامة.

وبين أنه توجه أيضا بحزمة أسئلة إلى الوزير بخصوص شركات النصب العقاري خصوصا ما تعرض له بعض المواطنين من شركات استغلت نفوذها في تقديم مشاريع غير حقيقية وبيع الوهم للمواطنين.

وأضاف أنه وجه أيضا سؤالا عن قضية (الإيداعات المليونية) التي أثيرت منذ عام 2009، مبينا أنها قضية سياسية والمحاسبة السياسية والمتابعة لهذه القضية واجب شرعي على النواب لحماية المال العام، بالإضافة إلى سد ثغرة من الثغرات المتعلقة بالمال العام ومحاسبة المسؤول عن هذا الأمر.

وذكر المطيري إنه وجه أسئلة برلمانية إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح بخصوص التعاقدات المباشرة خلال أزمة كورونا وإلى هذا التاريخ، والإجراءات التي اتبعت في هذه التعاقدات، مؤكدا أن الهدف من السؤال حماية المال العام والإجابة ملزمة للوزراء.

وأفاد بأنه وجه للوزير حزمة من الأسئلة تتعلق بالخدمات الصحية وبعض المستوصفات الموجودة ببعض مناطق الكويت وأسباب التأخير في صيانتها.

وأضاف أنه وجه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف عن خطة الوزارة لعودة الدراسة في المدارس بعد حملة التطعيم وحماية العاملين في القطاع التعليمي.(إع)(أ.غ)