مجلس جامعة الكويت يوافق على خطة التشغيل المرحلي لمدينة “صباح السالم” الجامعية





وافق مجلس جامعة الكويت اليوم الأحد على مقترح اللجنة العليا لخطة الانتقال والتشغيل المرحلي لمدينة (صباح السالم) الجامعية من بداية العام الدراسي 2021/2022.وقال الأمين العام للجامعة الدكتور مثنى الرفاعي في تصريح صحفي على هامش الاجتماع إن مجلس الجامعة عقد اجتماعه برئاسة مدير الجامعة بالانابة وناقش البنود المدرجة على جدول أعماله.وأضاف الرفاعي أن خطة الانتقال والتشغيل المرحلي لمدينة (صباح السالم) الجامعية تشمل انتقال كليات (العلوم) و(الهندسة والبترول) و(العلوم الادارية) و(العلوم الحياتية) و(الاداب) و(التربية) للمباني الشمالية في المدينة.وأوضح أنه يسمح لكليتي (الهندسة والبترول) و(العلوم) باستخدام موقعهما في منطقة الخالدية لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات المخصصة لهما في المدينة الجامعية الجديدة.وبين أن انتقال كليات (الحقوق) و(الشريعة والدراسات الاسلامية) و(العلوم الاجتماعية) سيكون من بداية العام الدراسي 2022/2023.وأشار إلى أن الانتقال للمباني الادارية والاكاديمية المساندة في مدينة (صباح السالم) الجامعية يأتي وفقا لتواريخ الاستلام الابتدائي من المقاولين وجاهزية المباني للتشغيل.