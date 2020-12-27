محافظ العاصمة: 51 إزالة لمخالفات بناء في «بنيد القار» و11 في «شرق»

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، أن «حملة المحافظة لإزالة مخالفات البناء في مناطقها مستمرة بكل حزم ضمن الأطر القانونية واللوائح المنظمة»، لافتا إلى أنه «تمت إزالة 62 مخالفة بناء في منطقتي شرق وبنيد القار من أصل 75 إنذارا بمخالفات بناء تم توجيهها لعقارات مخالفة في المنطقتين حتى الآن».جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، على هامش جولته الميدانية على مناطق شرق والمرقاب وبنيد القار، وذلك بحضور فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة.وكشف الخالد عن «زيادة عدد حالات الإزالات في منطقتي شرق وبنيد القار من 59 إلى 62 حالة مع هدم 4 عقارات من قبل ملاكها في منطقة شرق بعد إنذارهم حتى الآن»، مشيرا إلى أن «المحافظة تواصل جهودها وبكل حزم، بالتعاون مع فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة، في حملة إزالة مخالفات البناء ولن تتوقف إلا بعد القضاء تماما على كافة مخالفات البناء في مناطقها».وأوضح ان «عدد إنذارات مخالفات البناء التي تم توجيهها لعقارات مخالفة في منطقة بنيد القار 62 إنذارا، بالإضافة إلى 13 إنذارا لعقارات في منطقة شرق»، مشيرا الى أن «عدد الإزالات لمخالفات البناء في منطقة بنيد القار يبلغ 51 إزالة، بالإضافة إلى 11 إزالة في منطقة شرق بمجموع 62 إزالة».وختم الخالد، تصريحه، مشيدا «بجهود فريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة وجميع الجهات المتعاونة مع المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين والمناطق وتنفيذ القوانين واللوائح».