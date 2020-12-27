مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، الأحد، أن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر بنهاية 2021.

وقالت وزارة التموين في تقرير اليوم إن مخزون مصر من سكر التموين يكفي 3.2 شهر.

وفي وقت سابق من ديسمبر، مددت مصر حظرا على استيراد السكر الأبيض والخام لثلاثة أشهر، حسبما ذكرته وزارة التجارة والصناعة.

وقالت وزارة التموين في تقرير اليوم إن مخزون مصر من سكر التموين يكفي 3.2 شهر.

وفي وقت سابق من ديسمبر، مددت مصر حظرا على استيراد السكر الأبيض والخام لثلاثة أشهر، حسبما ذكرته وزارة التجارة والصناعة.