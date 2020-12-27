اقتصاد

مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية

منذ 41 دقيقة
3 أقل من دقيقة

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، الأحد، أن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر بنهاية 2021.

وقالت وزارة التموين في تقرير اليوم إن مخزون مصر من سكر التموين يكفي 3.2 شهر.

وفي وقت سابق من ديسمبر، مددت مصر حظرا على استيراد السكر الأبيض والخام لثلاثة أشهر، حسبما ذكرته وزارة التجارة والصناعة.

 

وقالت وزارة التموين في تقرير اليوم إن مخزون مصر من سكر التموين يكفي 3.2 شهر.

وفي وقت سابق من ديسمبر، مددت مصر حظرا على استيراد السكر الأبيض والخام لثلاثة أشهر، حسبما ذكرته وزارة التجارة والصناعة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اسكتلندا تتوقع ربحا “وفيرا” مع قرب تشغيل أول منجم للذهب

أكتوبر 26, 2020

رغم كورونا.. نشاط المصانع الصينية يشهد أسرع نمو منذ عقد

منذ 4 أسابيع

النظرة السلبية تجاه الصين.. أرقام غير مسبوقة

أكتوبر 9, 2020

الصين تحظر كافة وارادات القمامة بدءا من العام القادم

منذ 4 أسابيع
زر الذهاب إلى الأعلى