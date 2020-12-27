«نزاهة» تصدر تقرير المواطن الأول.. بعنوان «لنكن وطن النزاهة»

أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الأحد تقرير المواطن الأول 2019/2020 تحت عنوان (لنكن وطن النزاهة).وقالت الأمين العام المساعد للوقاية في (نزاهة) المهندسة أبرار الحماد في تصريح صحفي إن التقرير تم تدشينه عبر موقع الهيئة الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر أنشطة ومهام وإنجازات الهيئة خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 مارس 2020.وأضافت الحماد أن هذا التقرير يخاطب كل المواطنين كشركاء رئيسيين في جهود مكافحة الفساد مع توسيع نطاق المعرفة المجتمعية بأدوار الهيئة في حماية المال العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة.وأوضحت أنه تم مراعاة عدة نقاط في إعداد وإصدار التقرير منها شفافية المعلومات وسهولة عرضها وتوضيح اختصاصات الهيئة من واقع الأعمال المحققة متضمنا النسب البيانية والاحصائية بالتقرير مع مراعاة تبسيط المحتوى وتنفيذه بطريقة عصرية ومختصرة تمكن القارئ من سهولة الوصول للمعلومات.وذكرت أن التقرير تطرق لعدة موضوعات منها تعريف موجز عن الهيئة واختصاصاتها وبيان موجز عن نتائج أعمال قطاعاتها الرئيسة ومنها البلاغات والذمة المالية والوقاية.وأفادت أن التقرير اشتمل دراسات عن الرشوة ومؤشر مدركات الفساد وكذلك تعريف باستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024.