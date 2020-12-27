وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية





ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال146 التحضيرية لأعمال الدورة ال41 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي عقدت اليوم الأحد عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع.وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.وضم وفد دولة الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوزير المفوض عبدالله الموعد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.