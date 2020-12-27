وزير الداخلية يستقبل وكيل الحرس الوطني ومدير قوة الإطفاء العام

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في مكتبه بمقر الوزارة اليوم الأحد محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي والمعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء ركن فالح شجاع فالح، و مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.وفي بداية اللقاء، رحب الوزير الشيخ ثامر العلي بضيوفه الكرام، معربا عن شكره وتقديره لزيارتهم ، وأشاد بالتعاون والترابط بين القطاعات العسكرية.من جهتهم، قدم الضيوف للوزير التهاني والتبريكات بمناسبة توليه المنصب الجديد ونيله الثقة الاميرية السامية، داعين الله تعالى أن يوفقه في مهمته، بما يحقق مصلحة البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.