“الجمعية النسائية” تعقد حلقة نقاشية بعنوان “حوار البرلمانيات”.. الأربعاء المقبل





تعقد الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع حلقة النقاشية بعنوان (حوار البرلمانيات) يوم الاربعاء المقبل بحضور المرشحات اللواتي خضن الانتخابات البرلمانية الأخيرة ممن لم يسبق لهن التمثيل النيابي للحديث عن التجربة الانتخابية.وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم الاثنين ان الحلقة النقاشية ستعقد بادارة استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيله المكيمي اذ تقام هذه الفعالية بمبادرة منها.وأضافت ان هذه الحلقة النقاشية ستكون الأولى في اطار المبادرة التي اطلقتها المكيكي بالتعاون مع عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن العام اذ سيعقبها عدد من الحلقات التي ستقام بالتعاون مع عدد من جمعيات النفع العام المعنية بالشأن التنموي للمرأة الكويتية.وأعربت رئيسة الجمعية الشيخة فادية السعد الصباح في تصريح نقله البيان عن ترحيبها بهذه المبادرة وباستضافة الحلقة الأولى منها مؤكدة ان القضايا التنموية للمرأة الكويتية تأتي على رأس اهتمام وأهداف الجمعية التطوعية النسائية.وأضافت ان القدرة على تحقيق تلك الأهداف التنموية تبدأ عبر الحوار و تعاون مختلف جمعيات النفع العام والشراكات المتعددة بين القطاع الحكومي والمدني والخاص مبينة ان التمثيل النسائي للمرأة الكويتية في البرلمان اصبح علامة فارقة للديمقراطية الكويتية بصفة عامة.وقالت انه من المهم الوقوف على الاسباب والعوامل التي أفضت الى تراجع التمثيل النسائي في البرلمان والسبل الرامية الى تعزيز المشاركة النسائية في المسيرة الديمقراطية للكويت.