«الخطوط الكويتية» تعقد اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية 2019

عقدت الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية اجتماعها العادي برئاسة الكابتن / علي الدخان رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك بحضور ممثل الهيئة العامة للإستثمار (الجمعية العمومية) وممثل ديوان المحاسبة ومراقب حسابات الشركة العيبان والعصيمي وشركائهم (ارسنت اند يونغ)، حيث صادقت الجمعية العمومية على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، كما استمعت الجمعية العمومية الى ملاحظات ديوان المحاسبة والهيئة العامة للإستثمار ووعد مجلس الإدارة بالرد عليها وتوضيحها أو الأخذ بها خلال الفترة القليلة القادمة.وفي كلمته أثناء الاجتماع، رحب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي الدخان بالحضور تم استعراض تقرير مجلس الادارة السنوي والمتضمن أهم الأعمال والانجازات التي تحققت خلال العام 2019 ونتائج اعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والبيانات المالية للشركة، مشيراً إلى أن هذا التقرير يخص مرحلة سابقة لهذا المجلس وجميع البنود الواردة فيه والبيانات المالية تخص المجلس السابق والذي نتقدم لهم بجزيل الشكر على جهودهم وما قاموا به أثناء فترة عملهم ومسؤوليتهم عن اعمال الشركة.وأضاف الدخان أن مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية استمع إلى الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة وقد تم الرد عليها مشيراً إلى أنه سيتم التباحث معهم بما تبقى من ملاحظات الديوان لإعداد الردود المناسبة لها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الخطوط الجوية الكويتية ستعمل لمعالجة أي ملاحظات وردت من الجهات المعنية في الفترة المقبلة ان شاء الله.وذكر الدخان أن الخطوط الجوية الكويتية على أهبة الاستعداد لاتباع تعليمات الدولة ممثلة في وزارة الصحة والادارة العامة للطيران المدني بخصوص تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ، مبيناً أن الشركة تحرص على اتباع وتنفيذ تلك التعليمات بما يتيح لها من فرص لنقل الركاب الكرام وتقديم الخدمات المتوافرة لهم سواء في أرض المطار أو على متن الرحلات، مشيراً إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) أثرت بشكل كبير على شركات الطيران حول العالم، آملاً من المولى عز وجل أن يكشف عن العالم تلك الغمة وان تعود الحياة إلى طبيعتها كما كانت بالسابق.واختتم الدخان تصريحه قائلاً: “نعد عملائنا الكرام بمضاعفة نشاط الشركة في الفترة المقبلة حسب المتاح أمامها من فرص بما يرضيهم ويلبي احتياجاتهم ويحقق غايات وأهداف الشركة المنشودة، متقدماً بجزيل الشكر ووافر الامتنان على الجهود الحثيثة والمبذولة من الحكومية الرشيدة لمواجهة تلك الازمة وأن يحفظ بلادنا الكويت من كل مكروه”.