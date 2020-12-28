الخليفة: وجهت أسئلة لرئيس الوزراء عن أسباب تكرار حالات الانتحار بين فئة غير محددي الجنسية

28 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب مرزوق الخليفة أنه تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عما إذا كان قد شكل لجنة لدراسة أسباب تكرار حالات الانتحار لدى فئة غير محددي الجنسية وما الذي توصلت إليه هذه اللجنة إن كانت قد شكلت فعلا.

وقال الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الكويت بلد الإنسانية التي وصلت خيراتها أقصى الشمال والجنوب ولكن في المقابل هناك في الداخل أناس ينتحرون بسبب ضيق المعيشة والتضييق عليهم في الأمور الحياتية.

وقال ” أعزي نفسي وأعزي إخواننا وأهلنا الكويتيين (البدون) بوفاة الشاب الذي انتحر البارحة وهو بعمر الزهور عن عمر 27 سنة، وشباب يضحون بأنفسهم ومع الأسف الشديد الحكومة لم تعر الحادث أي اهتمام ومر مرور الكرام”.

واستغرب الخليفة عدم تشكيل الحكومة لجنة لدراسة أسباب تكرار حالات انتحار أبناء فئة البدون تحديدا مؤكدا على ضرورة وجود أسباب ومبررات لتكرار حالات الانتحار تعلمها الحكومة.

واعتبر الخليفة أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يضيق على هذه الفئة في حياتهم، فلا يمنحهم بطاقات ولا شهادات ميلاد ولا وظائف ولا علاج ولا تعليم.

وأضاف أنه تقدم بقانون الحقوق المدنية والإنسانية لفئة البدون في أول يوم من الفصل التشريعي الحالي، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس من أجل إقرار القانون بأسرع وقت حتى يأخذ أبناء هذه الفئة حقوقهم كاملة في بلد الإنسانية.

وشدد على أن هذه الحقوق يجب ألا تنتقص لا سيما حقهم في المعيشة والحصول على البطاقات التعريفية وعقود الزواج.

وقال “الكرة الآن في ملعب الحكومة وإذا لم تتعاون الحكومة في هذا الشأن فستكون هناك مساءلة لرئيس الحكومة بهذا الملف”.(إع)