الداهوم: سنتقدم بحزمة تشريعات لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية

28 ديسمبر 2020 | | أعرب النائب د. بدر الداهوم عن أسفه لتكرار حوادث انتحار فئة غير محددي الجنسية، مؤكدا وجود حزمة من التشريعات التي سيتقدم بها وعدد من النواب لمعالجة أوضاع هذه الفئة.

وقال الداهوم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ” لا شك أن الأخبار المحزنة التي نسمعها يوميا عن انتحار الإخوة البدون أمر لا يرتضيه إنسان فيه ذرة من الإنسانية والبشرية، وهذا الإثم تتحمله الحكومة بالدرجة الأولى التي مازالت تترك هذه المشكلة من دون حل”.

وبين الداهوم أن هناك حلولا كثيرة ستقدم من خلال اقتراحات بقوانين تهدف إلى حل مشكلة هذه الفئة التي تعيش بيننا وهم أبناء الكويت وليس لهم بلد غير الكويت.

وقال “إذا كان الإخوة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية لديهم مستندات معينة لبعض الناس فليخرجوها أمام العلن، حتى لا تعطل القضية والتي لم ينجح الجهاز في حلها على مدار 10 سنوات”.

وقال الداهوم إن “القول بانتماء البدون إلى جنسيات أخرى بناء على كلام مرسل أمر غير مقبول”، مبينا أن هناك قوانين سيتقدم بها النواب تتناول الحقوق المدنية والإنسانية والتوظيف والتعليم والعلاج لمعالجة أوضاع البدون وتجنيس المستحقين.

وقال الداهوم “لن نسكت عن هذا الأمر وإلا سيحاسب رئيس الوزراء لأنه المسؤول الأول عن هذه القضية وحلها، ولا ينبغي أن نسكت وإذا كان هناك إنسان يسكت عن هذه القضية فهو مشارك بالإثم ويتحمل إثم كل إنسان بدون على أرض الكويت يتعرض للظلم والإهانة في هذا البلد”.

وختم بقوله ” سنقف في وجه كل من يظلم هذه الفئة من الذين يعيشون بيننا وللأسف بعضهم شهداء ويظلمون على أرض الكويت التي قدموا أرواحهم لأجلها”.(إع)(أ.غ)