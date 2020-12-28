الصين تشيد بجهود الكويت إزاء حل الأزمة الخليجية





اشادت الصين اليوم الاثنين بالجهود التي تبذلها دولة الكويت طوال مسيرتها الدبلوماسية والسياسية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج لاسيما حيال التوصل الى اتفاق حل للأزمة الخليجية.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () ان الصين تعمل دائما على دعم ومساندة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وضمان استمرارها.واضاف “نقدر عاليا جهود الكويت لتعزيز السلام والاستقرار في الخليج” خاصة المباحثات المثمرة التي قامت بها اخيرا ضمن اطار جهود الوساطة الرامية لانهاء الازمة الخليجية.واكد تشاو أن حل الخلاف الخليجي يكون من خلال عقد واجراء محادثات ومشاورات مبكرة مشيدا في الوقت ذاته بما ابداه جميع الاطراف المعنية من حرص وتأكيد على التضامن الخليجي والعربي وعلى التوصل الى اتفاق حل للازمة الخليجية.