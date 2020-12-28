العرو: اقتراح بقانون يعطي الحق في رعاية المعاق لمن لديه حكم قضائي بات في الحضانة

28 ديسمبر 2020 | | أعلن النائب مبارك العرو عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن ذوي الإعاقة، بإضافة فقرة ثالثة للمادة 25 من قانون 8 لسنة 2010.

وقال العرو في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن إضافة تلك الفقرة تعني أن من لديه حكم قضائي بات في الحضانة هو من يملك حق الرعاية، لافتاً إلى أن المشرع لم يعالج تلك المسألة في حالة تعدد الطلبات لرعاية ذوي الاعاقة.

وأكد أن هذا التعديل سوف يحول إلى اللجنة المختصة، مشيراً إلى أن عجلة المجلس بدأت بالدوران بعد تشكيل اللجان البرلمانية وقيام النواب بتقديم الاقتراحات بقوانين وتوجيه الاسئلة البرلمانية الى الوزراء المعنيين.

ولفت إلى أنه على الصعيد الشخصي تقدم مع عدد من النواب بعدة اقتراحات بقوانين كان آخرها الاقتراح الذي قدمه اليوم في شأن ذوي الإعاقة.

من جانب آخر قال العرو إن اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجدول اعمالها تضمن اقتراحا خاصا بشأن الوظائف العامة تمت احالته إلى اللجنة المختصة مشفوعاً بملاحظات النواب.

وأضاف أن اولويات “التشريعية” تم إرسالها إلى الحكومة لاستطلاع رأيها، لافتاً إلى أن الرد الحكومي سوف يصل إلى اللجنة خلال أسبوعين.(ع.إ)(أ.غ)