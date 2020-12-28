الفريق النهام كرم عددا من المتميزين بقطاع «الخدمات المساندة»

في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريم المتميزين من منتسبيها وترسيخ مبدا الثواب وإعلاء قيمة العمل ومكافاة المجد ، کرم وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام في مكتبه بمقر وزارة الداخلية بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء خالد عبد الله الديين عددا من منتسبي قطاع الخدمات المساندة ، وقام بتكريمهم على جهودهم المتميزة التي بذلوها ، ونشاطهم المتميز في أداء عملهم.ونقل الفريق النهام إليهم تحيات معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ، معربا عن شكره وتقديره على ما قدموه من إنجازات واضحة في توفير آليات الدعم والإسناد اللازمة لجميع القطاعات، وطالبهم بمزيد من الجهد والنهوض بالعمل لتحقيق الصالح العام.ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم للفريق عصام سالم النهام على تكريمه ودعمه لقطاعات وزارة الداخلية . وفي الختام تم توزيع الشهادات على المكرمين .