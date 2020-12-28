«القوى العاملة»: استمرار استقبال المفوضين لإجراء «التوقيع الإلكتروني» طوال فترة إغلاق الأنظمة

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة استمرار استقبال المفوضين بالتوقيع للقيام بإجراءات التوقيع الإلكتروني بالنظام الآلي للهيئة طوال فترة إغلاق الأنظمة.وقالت الهيئة في بيان لها «تواكباً مع انطلاق النظام الآلي المطور المزمع إطلاقه في يناير 2021، فإن إدارات العمل سوف تستمر في استقبال المفوضين بالتوقيع للقيام بإجراءات التوقيع الإلكتروني بالنظام الآلي طوال فترة إغلاق الأنظمة بالهيئة خلال الفترة المقبلة».وأشارت «القوى العاملة» إلى أن ذلك الإجراء سيتم من خلال إدارات العمل الموجودة بكل المحافظات دون التقيد بموقع الملف المسجل لدى الهيئة.