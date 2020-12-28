تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا لنادي عربي جديد

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الأحد، عن قبوله لمنصب الرئيس الفخري لنادي الهلال وذلك بعد تلقيه خطابا من إدارة النادي السوداني.

ونشر مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم عبر حسابه على “فيسبوك” الخطاب المرسل من جانب إدارة نادي الهلال السوداني.

وعلق على آل الشيخ: “تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي”.

وأضاف “أعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق، بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي العريق وتحقيق أماني محبيه، وشكرا لكم”.

من جانبها قالت إدارة النادي في خطابها إنها واثقة من أن آل الشيخ سيشكل إضافة كبرى للنادي وسيعزز التعاون في كل المجالات الفنية والإدارية والإنشائية، بما يدفع مسيرة الهلال “للنهضة والتطوير”.

تركي آل الشيخ والأهلي المصري

يذكر أن تركي آل الشيخ كان رئيسا شرفيا للنادي الأهلي المصري، قبل أن يتقدم باستقالته في مارس الماضي من هذا المنصب، ويوافق عليها مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

وعرفت العلاقة بين الطرفين مراحل عدة على مدى الأعوام الماضية من المد والجزر، إلا أن توج الجانبان تحسن العلاقة مجددا، بزيارة آل الشيخ لمنزل رئيس الأهلي محمود الخطيب في نوفمبر 2019 للاطمئنان على صحته.

لكن العلاقة استعادت توترها في الآونة الأخيرة، لأسباب غير واضحة، إذ أشارت تقارير صحفية إلى أن من بينها مسألة اعتزال قائد الأهلي حسام عاشور.

ووصل الخلاف المستجد إلى حد تبادل انتقادات علنية بين آل الشيخ، ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي، الثلاثاء، بيانا مطولا أشار فيه إلى أنه امتنع مرارا عن الدخول في جدل مع آل الشيخ، وبعدما اعتبر النادي أنه “تحمل فوق طاقته” من “الاتهامات” التي وجهها مالك نادي ألميريا الإسباني مرارا.

وقررت إدارة النادي إلغاء قرارها السابق “ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي”.

ونشر مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم عبر حسابه على “فيسبوك” الخطاب المرسل من جانب إدارة نادي الهلال السوداني.

وعلق على آل الشيخ: “تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي”.

وأضاف “أعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق، بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي العريق وتحقيق أماني محبيه، وشكرا لكم”.

من جانبها قالت إدارة النادي في خطابها إنها واثقة من أن آل الشيخ سيشكل إضافة كبرى للنادي وسيعزز التعاون في كل المجالات الفنية والإدارية والإنشائية، بما يدفع مسيرة الهلال “للنهضة والتطوير”.

تركي آل الشيخ والأهلي المصري

يذكر أن تركي آل الشيخ كان رئيسا شرفيا للنادي الأهلي المصري، قبل أن يتقدم باستقالته في مارس الماضي من هذا المنصب، ويوافق عليها مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

وعرفت العلاقة بين الطرفين مراحل عدة على مدى الأعوام الماضية من المد والجزر، إلا أن توج الجانبان تحسن العلاقة مجددا، بزيارة آل الشيخ لمنزل رئيس الأهلي محمود الخطيب في نوفمبر 2019 للاطمئنان على صحته.

لكن العلاقة استعادت توترها في الآونة الأخيرة، لأسباب غير واضحة، إذ أشارت تقارير صحفية إلى أن من بينها مسألة اعتزال قائد الأهلي حسام عاشور.

ووصل الخلاف المستجد إلى حد تبادل انتقادات علنية بين آل الشيخ، ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي، الثلاثاء، بيانا مطولا أشار فيه إلى أنه امتنع مرارا عن الدخول في جدل مع آل الشيخ، وبعدما اعتبر النادي أنه “تحمل فوق طاقته” من “الاتهامات” التي وجهها مالك نادي ألميريا الإسباني مرارا.

وقررت إدارة النادي إلغاء قرارها السابق “ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي”.