رياضة

تفشي كورونا بين اللاعبين يؤجل قمة الدوري الإنجليزي

منذ 25 دقيقة
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بسبب تفشي فيروس كورونا بين عدد من اللاعبين، قررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن منافسات الدوري المحلي.

وكان من المقرر أن يستضيف إيفرتون خصمه مانشستر سيتي، في مباراة متأخرة مساء الاثنين، إلا أن تفشي فيروس كورونا بين عدد من لاعبي مانشستر سيتي أدى لتأجيل الموقعة.

وكان نادي “السيتيزينس” قد أعلن إصابة نجميه البرازيلي غابرييل جيسوس والإنجليزي كايل ووكر، قبل أيام، إلا أن عددا أكبر من اللاعبين تبينت إصابتهم لاحقا.

وقال مانشستر سيتي في بيان: “بعد الجولة الأخيرة من فحوصات فيروس كورونا، كشف النادي عددا من الإصابات الجديدة بين اللاعبين”.

وأضاف: “وبعد التشاور مع رابطة الدوري، قررنا مع إيفرتون تأجيل المباراة”.

وتعتبر هذه ثاني مباراة يتم تأجيلها بالدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد تأجيل مباراة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا قبل أسابيع.

وكان من المقرر أن يستضيف إيفرتون خصمه مانشستر سيتي، في مباراة متأخرة مساء الاثنين، إلا أن تفشي فيروس كورونا بين عدد من لاعبي مانشستر سيتي أدى لتأجيل الموقعة.

وكان نادي “السيتيزينس” قد أعلن إصابة نجميه البرازيلي غابرييل جيسوس والإنجليزي كايل ووكر، قبل أيام، إلا أن عددا أكبر من اللاعبين تبينت إصابتهم لاحقا.

وقال مانشستر سيتي في بيان: “بعد الجولة الأخيرة من فحوصات فيروس كورونا، كشف النادي عددا من الإصابات الجديدة بين اللاعبين”.

وأضاف: “وبعد التشاور مع رابطة الدوري، قررنا مع إيفرتون تأجيل المباراة”.

وتعتبر هذه ثاني مباراة يتم تأجيلها بالدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد تأجيل مباراة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا قبل أسابيع.

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