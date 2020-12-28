سمو الأمير يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الـ41 في الرياض

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف حيث سلم سموه حفظه الله رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة سموه رعاه الله لحضور اجتماع الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما اطلع سموه رعاه الله على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الخامس من يناير 2021.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.