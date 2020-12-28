مسؤول أممي يشيد بقدرة الكويت واستعداداتها للتعامل مع الطوارى والتحديات





أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بقدرة دولة الكويت واستعداداتها وكفاءتها في التعامل مع الطوارئ والتحديات لاسيما جائحة كورونا.وقال الشيخ في بيان صحفي مشترك مع منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين بمناسبة (اليوم العالمي للتأهب للأوبئة) الموافق 27 ديسمبر من كل عام ان “ما وصلنا إليه الآن يدل على كفاءة وقدرة المنظومة الحكومية لدولة الكويت على إدارة التعامل مع جائحة كورونا للحفاظ على حياة الأفراد في المجتمع الكويتي”.وأضاف انه “يمكن لخبراتنا والتحديات التي واجهناها وتغلبنا عليها أن تمهد الطريق لإنشاء أنظمة أكثر قوة ومرونة مع القدرة على التنبؤ بحالات الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والتخفيف من حدتها”.ولفت إلى ان اليوم العالمي للتأهب للأوبئة يعد دعوة قوية للاستفادة من الزخم المكتسب في مثل هذه الأوقات الصعبة للتقدم نحو مستقبل أكثر خبرة وبأنظمة أساسية متمكنة لمكافحة ومواجهة الأوبئة والفيروسات كي لا نتفاجأ مجددا بكارثة مماثلة ل(كوفيد-19).وأوضح الشيخ ان أفضل دفاع أمام جائحة كورونا هو التضامن والتعاون الدولي المتمثل بتجربة التضامن السريرية التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي جمعت حوالي 500 مستشفى في أكثر من 30 بلدا بما في ذلك الكويت لتقديم أدلة قاطعة على طرق العلاج المحتملة ومنع أي نقص غير ضروري في إمدادات الأدوية عالميا.