مكتب المجلس يحدد الجلسة المقبلة 5 يناير

28 ديسمبر 2020 | | عقد مكتب المجلس اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور أعضاء مكتب المجلس.

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي في تصريح صحافي عن أن مكتب المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من أمين سر النائب فرز الديحاني والمراقب النائب أسامة الشاهين ورئيس لجنة الأولويات النائب هشام الصالح.

وأوضح أن هذه اللجنة لها الحق في التحقيق في جميع الاعتراضات والشكاوى المقدمة من النواب بخصوص أحداث الجلسة الافتتاحية.

وأضاف أنه من أجل أن تكون هناك بداية جيدة لأعمال مجلس الأمة وإعمالا لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية، فقد ناقش المكتب جملة الاعتراضات التي وردت من مجموعة من النواب والملاحظات التي ذكرت على الجلسة الافتتاحية أيا كانت هذه الملاحظات.

وقال الشحومي ” نتعهد بمستوى عال من الحيادية والشفافية مع النواب جميعا”، متمنياً من النواب أن يبادروا بتقديم ما لديهم من اعتراضات وشكاوى خلال فترة أسبوعين من اليوم حتى يتسنى للجنة أن تقدم عملها في المستقبل للنواب.

وأكد أن عمل اللجنة سيكون بمنتهى الشفافية ولن يكون بمنأى عن متابعة النواب، بهدف تحقيق أكبر مجال من الوضوح حتى لا تتكرر بعض الملاحظات التي قد تكون قد حدثت بالفعل في الجلسة.

وبين أنه من حق كل نائب أن يبدي الملاحظات التي يراها سواء على الحضور أو ما حدث داخل القاعة، لافتاً إلى أنه في الاجتماع المقبل ستتحدد آلية عمل اللجنة ومن ثم البدء بشكل عملي في مناقشة كل الملاحظات.

من جهة أخرى قال الشحومي إن مكتب المجلس حدد يوم الثلاثاء المقبل 5 يناير لعقد الجلسة المقبلة وسيتم توزيع جدول أعمال الجلسة على الأعضاء قبل الموعد المحدد للجلسة.(أ.غ)