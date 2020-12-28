وزير الدفاع يستقبل رئيس “الطيران المدني” ومحافظ مبارك الكبير ومحافظ الجهراء ومدير “البيئة” لتهنئته بمنصبه الجديد

استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بمكتبه صباح اليوم كل على حدة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ، ومحافظ مبارك الكبير اللواء م محمود عبدالصمد بوشهري ، ومحافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف ، و مدير عام الهيئة العامة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح ، الذين هنئوا معاليه بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية ، وذلك بتعيينه في منصبه الجديد ، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته .هذا وقد عبر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال هذه اللقاءات عن بالغ شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة والدعوات الصادقة ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الكويت والعمل لكل ما فيه تحقيق رفعتها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم وسدد على طريق الخير خطاهم .كما استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمكتبه في وقت لاحق من صباح اليوم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ، يرافقه عدد من كبار القادة بالحرس الوطني ، الذين هنئوا معاليه بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية ، وذلك بتعيينه في منصبه الجديد متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته .تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية ، مشيداً معاليه بالمستوى المتطور الذي يتمتع به منتسبوا الحرس الوطني ، والذي يأتي ثمرة للدعم والمتابعة المتواصلة من قبل قيادته الكريمة ، متمنياً معاليه من مختلف القطاعات العسكرية بالدولة المضي قدماً في تعزيز أوجه التعاون والعمل الجماعي فيما بينها مما يسهم بدوره في تحقيق الأهداف المشتركة من تبادل للخبرات ، وتوحيد للمفاهيم ، ورفع لمستوى الأداء والجاهزية .كما عبر معاليه خلال اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة والدعوات الصادقة ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الكويت والعمل لكل ما فيه تحقيق رفعتها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم وسدد على طريق الخير خطاهم .