أتلتيكو مدريد ودييغو كوستا.. انتهت “المغامرة الثالثة”

أعلن أتلتيكو مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، فسخ عقد مهاجمه الدولي دييغو كوستا، لتنتهي بذلك المغامرة الثالثة للبرازيلي الأصل مع نادي العاصمة، قبل الوصول إلى نهاية العقد في يونيو 2021.

وذكر أتلتيكو في بيان “توصل أتلتيكو مدريد ودييغو كوستا إلى اتفاق من أجل إنهاء عقد المهاجم الذي كان سينتهي في 30 يونيو 2021. طلب المهاجم قبل أيام أن يترك النادي لأسباب خاصة، ثم وقع الثلاثاء إنهاء عقده”.

وتوجه نادي العاصمة بـ”الشكر لدييغو كوستا على تفانيه خلال هذه الأعوام ونتمنى له حظاً جيداً في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية”.

وتحدث أتلتيكو في بيانه عن مسيرة اللاعب الذي يبلغ 32 عاما في النادي، قائلاً “وصل إلينا في عام 2006 حين كان في السابعة عشرة من عمره وخاض المهاجم 215 مباراة رسمية خلال مرحلتين، وسجل 83 هدفاً مع 36 تمريرة حاسمة”.

وأضاف “خلال الفترة التي أمضاها مع أتلتيكو مدريد، فاز بلقب الدوري الإسباني (2013-2014) وكأس إسبانيا (2013) والدوري الأوروبي (2018) والكأس السوبر الأوروبية في مناسبتين (2010 و2018).

ووصل كوستا الى أتلتيكو لأول مرة عام 2007 قادماً من براغا البرتغالي، لكنه لم يدافع عن ألوان نادي العاصمة في أي مباراة، إذ أبقاه معاراً لفريقه السابق، ثم انتقل إلى سلتا فيغو وألباسيتي بنظام الإعارة أيضاً، قبل أن يوقع عام 2009 مع بلد الوليد.

لكنه سرعان ما عاد في 2010 إلى أتلتيكو وبقي معه حتى 2014، وأعير عام 2012 لرايو فايكانو خلال هذه الفترة)، قبل أن يحل في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2014 للدفاع عن ألوان تشلسي حيث توج بلقب الدوري مرتين وبكأس الرابطة مرة واحدة، مما دفع نادي العاصمة إلى التعاقد معه مجددا في يناير 2018.

وذكر أتلتيكو في بيان “توصل أتلتيكو مدريد ودييغو كوستا إلى اتفاق من أجل إنهاء عقد المهاجم الذي كان سينتهي في 30 يونيو 2021. طلب المهاجم قبل أيام أن يترك النادي لأسباب خاصة، ثم وقع الثلاثاء إنهاء عقده”.

وتوجه نادي العاصمة بـ”الشكر لدييغو كوستا على تفانيه خلال هذه الأعوام ونتمنى له حظاً جيداً في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية”.

وتحدث أتلتيكو في بيانه عن مسيرة اللاعب الذي يبلغ 32 عاما في النادي، قائلاً “وصل إلينا في عام 2006 حين كان في السابعة عشرة من عمره وخاض المهاجم 215 مباراة رسمية خلال مرحلتين، وسجل 83 هدفاً مع 36 تمريرة حاسمة”.

وأضاف “خلال الفترة التي أمضاها مع أتلتيكو مدريد، فاز بلقب الدوري الإسباني (2013-2014) وكأس إسبانيا (2013) والدوري الأوروبي (2018) والكأس السوبر الأوروبية في مناسبتين (2010 و2018).

ووصل كوستا الى أتلتيكو لأول مرة عام 2007 قادماً من براغا البرتغالي، لكنه لم يدافع عن ألوان نادي العاصمة في أي مباراة، إذ أبقاه معاراً لفريقه السابق، ثم انتقل إلى سلتا فيغو وألباسيتي بنظام الإعارة أيضاً، قبل أن يوقع عام 2009 مع بلد الوليد.

لكنه سرعان ما عاد في 2010 إلى أتلتيكو وبقي معه حتى 2014، وأعير عام 2012 لرايو فايكانو خلال هذه الفترة)، قبل أن يحل في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2014 للدفاع عن ألوان تشلسي حيث توج بلقب الدوري مرتين وبكأس الرابطة مرة واحدة، مما دفع نادي العاصمة إلى التعاقد معه مجددا في يناير 2018.